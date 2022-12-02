Леброн Джеймс заподозрил журналистов в двойных стандартах

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время пресс-конференции после матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (128:109) поинтересовался у журналистов, почему они не задают ему вопросов о скандальной фотографии с владельцем команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» Джерри Джонсом, хотя ранее активно просили высказаться об антисемитской публикации разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



Напомним, недавно в Сети стали активно обсуждать фото, сделанное в сентябре 1957 года в штате Арканзас. На снимке 14-летний Джерри Джонс наблюдает за толпой белокожих учеников, которые препятствуют входу афроамериканцев в школу. The Washington Post опубликовало статью, в которой был приведён следующий факт: при Джонсе «Даллас» ни разу не возглавлял чернокожий тренер.

«У меня есть один вопрос к вам, ребята, прежде чем вы уйдёте. Я задумался, когда шёл сюда: почему вы не спросили меня о фотографии Джерри Джонса? Но, когда произошёл скандал с Кайри Ирвингом, вы очень активно интересовались этим», — приводит слова Джеймса ESPN AR.

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