Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс заподозрил журналистов в двойных стандартах

Леброн Джеймс заподозрил журналистов в двойных стандартах
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время пресс-конференции после матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (128:109) поинтересовался у журналистов, почему они не задают ему вопросов о скандальной фотографии с владельцем команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» Джерри Джонсом, хотя ранее активно просили высказаться об антисемитской публикации разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

Напомним, недавно в Сети стали активно обсуждать фото, сделанное в сентябре 1957 года в штате Арканзас. На снимке 14-летний Джерри Джонс наблюдает за толпой белокожих учеников, которые препятствуют входу афроамериканцев в школу. The Washington Post опубликовало статью, в которой был приведён следующий факт: при Джонсе «Даллас» ни разу не возглавлял чернокожий тренер.

«У меня есть один вопрос к вам, ребята, прежде чем вы уйдёте. Я задумался, когда шёл сюда: почему вы не спросили меня о фотографии Джерри Джонса? Но, когда произошёл скандал с Кайри Ирвингом, вы очень активно интересовались этим», — приводит слова Джеймса ESPN AR.

Новость по теме
Леброн Джеймс назвал трёх тренеров, которые повлияли на его становление

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022