Леброн: фото Джонса — олицетворение того, что пришлось пережить чернокожим в Америке

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об отсутствии вопросов со стороны журналистов о скандальной фотографии с владельцем команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» Джерри Джонсом.

«Фотография Джерри Джонса — олицетворение тех моментов, через которые прошли чернокожие люди в Америке. Я как чернокожий спортсмен, наделённый правом высказывать мнение об этой проблеме, чувствую, если мы делаем что-то неправильное, — ведь это сразу попадает в каждый таблоид, во все выпуски новостей. Об этом спрашивают каждый день.



Вся ситуация с Джерри Джонсом, его фото… Это было много-много лет назад. Каждый может совершить ошибку, я понимаю это. Но вы отнеслись к этой ситуации так: «О, это случилось. Ладно, мы просто живём дальше». И я был немного разочарован тем, что не получил от вас такого вопроса», — цитирует Джеймса ESPN AR.

Напомним, недавно в Сети стали активно обсуждать фото, сделанное в сентябре 1957 года в штате Арканзас. На снимке 14-летний Джерри Джонс наблюдает за толпой белокожих учеников, которые препятствуют входу афроамериканцев в школу. The Washington Post опубликовало статью, в которой был приведён следующий факт: при Джонсе «Даллас» ни разу не возглавлял чернокожий тренер.

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