«Не могу не поаплодировать». Стивен Эй Смит — о претензиях Леброна к СМИ

Известный телеведущий Стивен Эй Смит поддержал звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который заподозрил представителей СМИ в двойных стандартах.

Во время недавней пресс-конференции Леброн поинтересовался, почему репортёры не задают ему вопросов о скандальной фотографии с владельцем команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» Джерри Джонсом, хотя ранее активно просили высказаться об антисемитской публикации разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

«Я не могу не поаплодировать Леброну за его высказывание. Согласен с ним на 1000 процентов, потому что акцент был не на самом Джерри Джонсе, если вы слушали. То, о чём говорил Леброн, неизбежно. Журналисты, вы спрашивали Джеймса по любому поводу, даже про Дональда Трампа, но вдруг, когда речь зашла о Джерри Джонсе, отказались задать вопрос? Уверяю вас, я бы спросил Леброна об этом, если бы находился в тот момент в зале», — цитирует Смита Lakers Daily.

Леброн танцует на яхте во время тренировки.