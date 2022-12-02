Инсайдер назвал три стратегии «Лейкерс» на трансферном рынке

Инсайдер The Athletic Йован Буха рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает для себя три различных варианта на трансферном рынке.

«Путь 1 — обменять Рассела Уэстбрука на двух лидеров или нескольких игроков.



Путь 2 — обмен с участием Патрика Беверли и Кендрика Нанна (плюс к кому-то из них в комбинацию добавляется один игрок первого раунда драфта и/или несколько игроков второго раунда) на ролевых игроков, которые лучше подойдут команде и расширят скамейку.



Путь 3 — две отдельные сделки: одна с Уэстбруком, другая — с Беверли и Нанном.



На данный момент «Лейкерс» склоняются к варианту №2. В этом случае «Лейкерс» сделают небольшой шаг для усиления состава и сохранят возможность совершить в конце сезона более крупную сделку с Уэстбруком», — написал Буха в статье для The Athletic.

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