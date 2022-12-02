Наставник «Автодора» назвал самую агрессивную команду Единой лиги ВТБ

Главный тренер саратовского «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским МБА. По мнению наставника, дебютант лиги является самой агрессивной командой чемпионата.
«Мы находимся не в лучшей ситуации. Не знаю, кто сыграет завтра. Райан Боутрайт и Саша Петенев точно не помогут нам в ближайших матчах. Что касается Малика Ньюмэна, посмотрим, будет ли он готов к игре с МБА или нет. Накануне у нашего защитника поднялась температура до 39 из-за простуды. В сложившейся ситуации я попробую немного импровизировать с разыгрывающим.
Нам противостоит самая агрессивная команда лиги. Они чрезвычайно агрессивно защищаются, поэтому и добиваются отличных результатов в этом сезоне. Но каким бы ни был наш состав, мы сделаем всё возможное, чтобы показать хорошую игру», — приводит слова Руссо пресс-служба «Автодора».
Матч «Автодор» — МБА состоится в Саратове 3 декабря, начало — в 15:00 мск.
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