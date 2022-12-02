Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Наставник «Автодора» назвал самую агрессивную команду Единой лиги ВТБ

Наставник «Автодора» назвал самую агрессивную команду Единой лиги ВТБ
Комментарии

Главный тренер саратовского «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским МБА. По мнению наставника, дебютант лиги является самой агрессивной командой чемпионата.

«Мы находимся не в лучшей ситуации. Не знаю, кто сыграет завтра. Райан Боутрайт и Саша Петенев точно не помогут нам в ближайших матчах. Что касается Малика Ньюмэна, посмотрим, будет ли он готов к игре с МБА или нет. Накануне у нашего защитника поднялась температура до 39 из-за простуды. В сложившейся ситуации я попробую немного импровизировать с разыгрывающим.

Нам противостоит самая агрессивная команда лиги. Они чрезвычайно агрессивно защищаются, поэтому и добиваются отличных результатов в этом сезоне. Но каким бы ни был наш состав, мы сделаем всё возможное, чтобы показать хорошую игру», — приводит слова Руссо пресс-служба «Автодора».

Матч «Автодор» — МБА состоится в Саратове 3 декабря, начало — в 15:00 мск.

Новость по теме
Дарко Руссо: ЦСКА — одна из лучших европейских команд в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022