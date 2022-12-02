Хит-парад десяти лучших моментов месяца в Единой лиге ВТБ
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Единая лига ВТБ представила десятку лучших моментов ноября. Предлагаем вашему вниманию посмотреть хит-парад изящных данков, блок-шотов и передач второго игрового месяца сезона-2022/2023.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть ролик можно в официальном YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
В топ-10 вошёл аллей-уп американского форварда Томаса Вимбуша с навеса Томаса Эртеля в матче «Зенита» с «Самарой». Отметим, что французский разыгрывающий был признан самым ценным игроком ноября. Также в нарезку попали блок-шот Малика Диме («Парма-Пари» — «Пари Нижний Новгород»), бросок сверху от Джеймса Энниса после быстрого прорыва (УНИКС — «Самара»), а хит-парад моментов возглавил эффектный данк Джалена Рейнольдса (УНИКС — «Минск»).
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