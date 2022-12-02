Гобер высказался о возможном выступлении Эмбиида за сборную Франции

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер прокомментировал возможное выступлении Джоэла Эмбиида, представляющего «Филадельфии Сиксерс», за национальную сборную Франции.
«Если сердцем Джоэл хочет быть с нами и это его благое побуждение, то для нашей команды такое усиление будет прекрасной возможностью. Эмбиид должен понимать, что выступление за сборную Франции отличается от игр в НБА. У нас есть правила, есть традиции. У нас нет такого, что каждый в команде бывает сам по себе. Он должен хотеть этого и либо полностью принимать, либо нет. Нельзя просто взять и прийти в сборную», — приводит слова Гобера The Athletic.
Ранее сообщалось, что Эмбиид получил французское гражданство и может выступить за сборную Франции на Олимпийских играх 2024 года.
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