Базаревич прокомментировал победу «Самары» над «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (83:81).



«В Перми всегда приятно играть. Эта победа была очень важна для нас. Мы попали в очень тяжёлую ситуацию — пятая игра на выезде, и были сложности. Попытались сделать всё, чтобы игроки отошли от поражений и были свежими. И, в принципе, это сработало. Как обычно, атмосфера в «Молоте» отличная!» — приводит слова Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Следующий матч «Самара» проведёт 9 декабря на домашнем паркете. Соперниками самарского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча состоится 8 декабря.

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