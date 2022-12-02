Пашутин назвал причину поражения «Пармы-Пари» от «Самары»

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (81:83).



«Хочу сказать, что сегодня команда билась. Сделали выводы после игры с ЦСКА. Сделали фокус на защиту. Сегодня впервые за многие матчи мы выиграли подбор, также совершили меньше ошибок, был хороший процент дальних бросков. Думаю, что ключевым моментом матча стала третья четверть, где мы проиграли девять очков. В заключительной десятиминутке вернулись в игру, даже вели одно очко, но, к сожалению, в двух моментах во время защиты не провели её так, как могли бы», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Следующий матч «Самара» проведёт 9 декабря на домашнем паркете. Соперниками самарского клуба будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Парма-Пари» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча состоится 8 декабря.

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