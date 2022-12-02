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Джон Браун избежал серьёзной травмы, но пропустит матч с «Реалом»

Джон Браун избежал серьёзной травмы, но пропустит матч с «Реалом»
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Форвард «Монако» Джон Браун смог избежать серьёзной травмы в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом, сообщает Be Basket. Как информирует источник, у спортсмена диагностирован ушиб рёбер. Обследование не выявило каких-либо переломов. Лёгкие игрока также не повреждены.

Браун пропустит три встречи — два матча французского первенства с АСВЕЛом и «Блуа», а также следующий матч регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

Напомним, Браун получил травму на последних минутах матча регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом. Игрок получил удар по рёбрам от Амина Нуа. Браун не смог сам покинуть паркет, и его унесли на носилках.

Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 84:75.

«Монако» после 11 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги, одержав восемь побед и трижды потерпев поражение.

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