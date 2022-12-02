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Дрэймонд Грин отказался комментировать слухи о том, что он хотел бы перейти в «Лейкерс»

Дрэймонд Грин отказался комментировать слухи о том, что он хотел бы перейти в «Лейкерс»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отказался комментировать информацию о том, что он хотел бы перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» и объединиться там с Леброном Джеймсом.

«Я никогда не говорил ничего подобного. Люди, конечно, могут говорить всё, что им вздумается, но я не из тех, кто реагирует на чьи-то слова. Отреагирую тогда, когда сам этого хочу, а не потому что кто-то что-то сказал», — приводит слова одного из лидеров «Уорриорз» Andscape.

«Голден Стэйт Уорриорз» в текущем сезоне провёл 22 игры, в которых 11 раз выиграл и потерпел столько же поражений. Команда располагается на восьмом месте Западной конференции.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в 20 матчах потерпел 12 поражений и сейчас занимает 13-е место на Западе.

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