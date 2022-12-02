Дрэймонд Грин отказался комментировать слухи о том, что он хотел бы перейти в «Лейкерс»
Поделиться
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отказался комментировать информацию о том, что он хотел бы перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» и объединиться там с Леброном Джеймсом.
«Я никогда не говорил ничего подобного. Люди, конечно, могут говорить всё, что им вздумается, но я не из тех, кто реагирует на чьи-то слова. Отреагирую тогда, когда сам этого хочу, а не потому что кто-то что-то сказал», — приводит слова одного из лидеров «Уорриорз» Andscape.
«Голден Стэйт Уорриорз» в текущем сезоне провёл 22 игры, в которых 11 раз выиграл и потерпел столько же поражений. Команда располагается на восьмом месте Западной конференции.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в 20 матчах потерпел 12 поражений и сейчас занимает 13-е место на Западе.
Новость по темеДрэймонд Грин оштрафован на $ 25 тыс. за нецензурную брань
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
22:18
-
21:55
-
20:55
-
20:49
-
20:27
-
19:40
-
19:02
-
18:26
-
17:58
-
16:23
-
15:53
-
15:33
-
14:59
-
14:46
-
13:53
-
13:36
-
12:41
-
12:01
-
11:43
-
11:25
-
10:56
-
10:42
-
10:05
-
09:49
-
09:37
-
09:16
-
06:00
-
01:03
-
01:01
-
00:13
- 1 декабря 2022
-
23:59
-
22:55
-
22:37
-
22:12
-
21:46
Партнерский контент