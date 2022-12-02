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«Реал» оказался сильнее «Фенербахче» в 11-м туре Евролиги

«Реал» оказался сильнее «Фенербахче» в 11-м туре Евролиги
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Испанский «Реал» одержал победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 18 очков. 17 очков набрал Уолтер Тавареш. 12 баллов на счету Габриэля Дека.

В составе «Фенербахче» 15 очков набрал Девин Букер.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет с немецкой «Альбой» в Берлине. Встреча состоится 8 декабря, начало — в 22:00 мск. «Реал» в 12-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Мадриде 8 декабря, начало — в 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
02 декабря 2022, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
71 : 85
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фенербахче: Мотли - 20, Букер - 15, Махмутоглу - 10, Хазер - 7, Эдвардс - 6, Хэйс - 5, Бирсен - 4, Биберович - 2, Калатес - 2, Акпинар, Гейик, Джекири
Реал Мадрид: Муса - 18, Тавареш - 17, Дек - 12, Хезонья - 9, Льюль - 8, Козёр - 7, Уильямс-Госс - 5, Пуарье - 4, Корнели - 3, Родригес - 2, Абальде, Ндиайе
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