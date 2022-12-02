«Реал» оказался сильнее «Фенербахче» в 11-м туре Евролиги

Испанский «Реал» одержал победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 18 очков. 17 очков набрал Уолтер Тавареш. 12 баллов на счету Габриэля Дека.



В составе «Фенербахче» 15 очков набрал Девин Букер.



В следующем туре «Фенербахче» сыграет с немецкой «Альбой» в Берлине. Встреча состоится 8 декабря, начало — в 22:00 мск. «Реал» в 12-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Матч пройдёт в Мадриде 8 декабря, начало — в 22:45 мск.