Дрэймонд Грин рассказал, сколько ещё хотел бы играть в НБА
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Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в беседе с журналистом Марком Джеем Спирсом ответил на вопрос, сколько ещё планирует выступать в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я бы хотел провести в НБА ещё четыре или пять сезонов. Думаю, этого было бы для меня вполне достаточно», — приводит слова Грина Andscape.
Дрэймонд Грин был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте НБА-2012 под общим 35-м номером. Грин четырежды становился чемпионом НБА в составе калифорнийской команды, а также два раза становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.
В нынешнем сезоне Грин принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал по девять очков, совершал 6,1 подбора и отдавал 7,1 результативной передачи.
Новость по темеДрэймонд Грин отказался комментировать слухи о том, что он хотел бы перейти в «Лейкерс»
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