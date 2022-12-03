«Милан» опроверг информацию об интересе к Кампаццо
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Представители «Олимпии Милан» опровергли информацию об интересе к аргентинскому разыгрывающему Факундо Кампаццо.
«Милану» известно о статусе Кампаццо, и клуб не заинтересован в его подписании», — цитирует представителя итальянского клуба инсайдер Донатас Урбонас.
Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.
Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.
До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.
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