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«Милан» опроверг информацию об интересе к Кампаццо

«Милан» опроверг информацию об интересе к Кампаццо
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Представители «Олимпии Милан» опровергли информацию об интересе к аргентинскому разыгрывающему Факундо Кампаццо.

«Милану» известно о статусе Кампаццо, и клуб не заинтересован в его подписании», — цитирует представителя итальянского клуба инсайдер Донатас Урбонас.

Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.

До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

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