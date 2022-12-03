Леброн Джеймс обошёл Мэджика Джонсона в списке лучших ассистентов за всю историю НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поднялся на шестое место в списке лучших ассистентов за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сегодня в матче с «Милуоки Бакс» (133:129) Леброн отдал 11 результативных передач. Теперь на его счету 10 142 ассиста в лиге, что на единицу больше, чем у пятикратного чемпиона НБА, легендарного баскетболиста Мэджика Джонсона (10141).
До пятёрки лучших, которую замыкает Марк Джексон, Леброну осталось 192 передачи. Рейтинг единолично возглавляет экс-разыгрывающий «Юты Джаз» Джон Стоктон, у которого 15 806 результативных передач.
На данный момент «Лейкерс» занимают 12-е место в таблице Западной конференции.
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