Леброн Джеймс обошёл Мэджика Джонсона в списке лучших ассистентов за всю историю НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поднялся на шестое место в списке лучших ассистентов за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сегодня в матче с «Милуоки Бакс» (133:129) Леброн отдал 11 результативных передач. Теперь на его счету 10 142 ассиста в лиге, что на единицу больше, чем у пятикратного чемпиона НБА, легендарного баскетболиста Мэджика Джонсона (10141).

До пятёрки лучших, которую замыкает Марк Джексон, Леброну осталось 192 передачи. Рейтинг единолично возглавляет экс-разыгрывающий «Юты Джаз» Джон Стоктон, у которого 15 806 результативных передач.

На данный момент «Лейкерс» занимают 12-е место в таблице Западной конференции.

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Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.