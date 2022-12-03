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Стив Керр назвал ключевой фактор победы «Голден Стэйт» в матче с «Чикаго»

Стив Керр назвал ключевой фактор победы «Голден Стэйт» в матче с «Чикаго»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (119:111). Наставник назвал надёжные действия в защите и выигранный подбор во второй четверти главным залогом успеха в этой встрече.

«Это было самое главное: во второй четверти мы перестали фолить. Всякий раз, когда мы можем обороняться без фолов, мы неплохо останавливаем соперника. Также качественный подбор позволил нам ускорить темп и перевести игру под наш контроль. Вторая четверть сыграла ключевую роль в нашей победе», — приводит слова Керра NBC Sports.

На данный момент «Уорриорз» занимают восьмое место в таблице Западной конференции. На их счету 12 побед при 11 поражениях.

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