Стив Керр назвал ключевой фактор победы «Голден Стэйт» в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (119:111). Наставник назвал надёжные действия в защите и выигранный подбор во второй четверти главным залогом успеха в этой встрече.
«Это было самое главное: во второй четверти мы перестали фолить. Всякий раз, когда мы можем обороняться без фолов, мы неплохо останавливаем соперника. Также качественный подбор позволил нам ускорить темп и перевести игру под наш контроль. Вторая четверть сыграла ключевую роль в нашей победе», — приводит слова Керра NBC Sports.
На данный момент «Уорриорз» занимают восьмое место в таблице Западной конференции. На их счету 12 побед при 11 поражениях.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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