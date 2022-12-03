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Ушёл из жизни чемпион ОИ-1972 Алжан Жармухамедов

Ушёл из жизни чемпион ОИ-1972 Алжан Жармухамедов
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На 79-м году жизни после продолжительной болезни скончался олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР, легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, сообщает пресс-служба московского клуба ЦСКА, за который во время своей карьеры выступал игрок.

Алжан Жармухамедов родился в Узбекистане и в начале своей карьеры выступал за армейский клуб из Ташкента. В 1969 году он переехал в Москву и выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов. В составе армейцев он 10 раз стал чемпионом СССР.

В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене (Германия) Алжан Жармухамедов завоевал вместе со сборной Советского Союза золотые медали, обыграв в легендарном финале американских баскетболистов. Также он является бронзовым призёром ОИ-1976, трёхкратным чемпионом Европы и двукратным призёром чемпионатов мира.

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