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Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть ЦСКА

Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС собирается обыграть ЦСКА
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Наставник отметил, что для достижения успеха необходимо качественно сыграть в обороне, сдержав мощное нападение соперника.

«Несомненно, ЦСКА – сильнейшая команда чемпионата. Последние матчи показывают, что они находятся в наилучшей форме. Важно остановить их нападение, которое выглядит очень мощно, ведь непросто набирать в среднем по 97 очков за игру. Для этого нам нужно отлично защищаться и не терять концентрацию. Тогда при поддержке наших болельщиков у нас будет шанс победить», — цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч УНИКС — ЦСКА состоится завтра, 4 декабря. Начало противостояния — в 14:30 мск.

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