Гомельский: Жармухамедов был суперзвездой. Играть с ним было одно удовольствие

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Алжана Жармухамедова, который на 79-м году ушёл из жизни после продолжительной болезни.
«Я сочувствую и соболезную. Мы потеряли великого спортсмена, легенду отечественного спорта, у которого были все титулы до одного. Это очень жалко. Я вспоминаю его достижения и его человеческие качества… Сейчас я только что не плачу.
Приятная история, связанная с ним? Он был интроверт — молчун по жизни. Дружить я с ним не мог, я намного младше. Когда я пришёл в команду, он был суперзвездой, играть с ним было одно удовольствие. Я только по имени и отчеству к нему мог обращаться. Выпивал я с ним, только когда мы обмывали золотые медали чемпионата СССР, то есть четыре раза. И то, мы сидели с ним на разных концах стола», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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