Анзулович сообщил о проблемах с ротацией перед матчем с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от предстоящего матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Наставник сообщил, что один из игроков не примет участия во встрече по причине болезни, а также отметил умение соперника играть в высоком темпе.
«У нас есть проблемы с ротацией — один из игроков заболел и не полетел с командой. «Локо» — очень агрессивная команда, которая играет в быстрый баскетбол. Думаю, матч будет очень интересным. Жду от своих парней борьбы и старания на площадке», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Матч «Локомотив-Кубань» — «Енисей» состоится сегодня, 3 декабря. Начало противостояния — в 17:00 мск.
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