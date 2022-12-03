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Призёр ОИ Ткаченко прокомментировал смерть Жармухамедова

Призёр ОИ Ткаченко прокомментировал смерть Жармухамедова
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной СССР Владимир Ткаченко прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Алжана Жармухамедова, который на 79-м году ушёл из жизни после продолжительной болезни.

«Алжан Жармухамедов был великим баскетболистом и очень хорошим человеком. Я всегда буду вспоминать его только с самыми тёплыми чувствами. Буду молить господа, чтобы он даровал ему царство небесное. Алжан на площадке был трудолюбивым спортсменом, никогда не халтурил. Скромный, спокойный и очень порядочный человек», — цитирует Ткаченко «РИА Новости Спорт».

Алжан Жармухамедов — чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (Германия), бронзовый призёр ОИ-1976 в Монреале (Канада), двукратный призёр чемпионатов мира (1970, 1978), трёхкратный чемпион Европы (1967, 1971, 1979), 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА.

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