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«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Алжана Жармухамедова

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Алжана Жармухамедова
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Баскетбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким легендарного центрового сборной СССР и ЦСКА Алжана Жармухамедова, который на 79-м году ушёл из жизни после продолжительной болезни.

«Жармухамедов был неотъемлемой частью сборной СССР 1972 года, которая впервые в истории Олимпийских игр оставила американцев без золотых медалей. На следующей Олимпиаде Жар — а именно так сокращённо называли Жармухамедова — помог советской команде завоевать бронзовые медали. За свою карьеру он выигрывал серебро и бронзу чемпионатов мира, а также три золота и одно серебро на чемпионатах Европы.

Баскетбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Алжана Мусурбековича. Завтрашний матч с «Астаной» начнётся с минуты молчания в память о бывшем центровом», — сказано в заявлении пресс-службы «Зенита».

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