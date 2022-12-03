«Он делал невероятные вещи». Карри восторженно описал игру Грина в матче с «Чикаго»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оценил вклад в победу форварда Дрэймонда Грина в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (119:111).
Грину в этой встрече не хватило одного подбора для трипл-дабла. На его счету 13 очков, девять подборов и 10 результативных передач. За две минуты до конца четвёртой четверти при счёте 110:109 он забил важный бросок из-за дуги.
«Он всегда бросает уверенно с открытых позиций. И это было важное попадание, учитывая, как складывалась игра в концовке. Мы нуждались в нём.
Всё, что он делал в защите, было в духе Дрэймонда. Он делал невероятные вещи, и очень важно, что Грин перенёс этот успех в нападение и сделал хороший бросок. Мы хотим видеть такого Дрэймонда как можно чаще, потому что он способен на это», — приводит слова Карри Yahoo Sports.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.
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