Лидеры «Клипперс» Пол Джордж и Кавай Леонард близки к возвращению на паркет
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Лидеры «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и Кавай Леонард близки к возвращению на паркет и при определённых обстоятельствах могут принять участие в матче с «Сакраменто Кингз», который состоится 4 декабря, сообщает ESPN AR.
Игроки уже вернулись в общую группу и провели в пятницу одну тренировку. Пока участие Джорджа и Леонарда в предстоящем матче находится под вопросом, окончательное решение будет зависеть от их самочувствия.
Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай сыграл несколько матчей, однако перед встречей с «Оклахома-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и выбыл из строя. Джордж испытывает проблемы с подколенным сухожилием.
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