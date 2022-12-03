Лидеры «Клипперс» Пол Джордж и Кавай Леонард близки к возвращению на паркет

Лидеры «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и Кавай Леонард близки к возвращению на паркет и при определённых обстоятельствах могут принять участие в матче с «Сакраменто Кингз», который состоится 4 декабря, сообщает ESPN AR.

Игроки уже вернулись в общую группу и провели в пятницу одну тренировку. Пока участие Джорджа и Леонарда в предстоящем матче находится под вопросом, окончательное решение будет зависеть от их самочувствия.

Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай сыграл несколько матчей, однако перед встречей с «Оклахома-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и выбыл из строя. Джордж испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

Новость по теме Пол Джордж прокомментировал камбэк «Клипперс» по ходу четвёртой четверти

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?