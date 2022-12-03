Василий Карасёв объяснил поражение МБА в матче с «Автодором»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (68:72).



«Хочу поздравить «Автодор». Он сегодня действительно бился и показал хороший баскетбол. У нас не было никакой организации игры в нападении. Где-то — по понятным причинам, где-то у меня есть вопросы к баскетболистам, которые должны были организовать нашу атаку. Вследствие полной неразберихи в нападении пропустили довольно много лёгких мячей, особенно в третьей четверти — целых шесть трёхочковых. В конце у нас была агония, когда мы то догоняли, то вновь отпускали соперника. Большие вопросы, многое надо перестраивать. Если лучшим у нас сегодня был Покинко, то сложно о чём-то говорить», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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