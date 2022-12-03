«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 14 очков. 12 баллов на счету Андрея Мартюка. По 11 баллов набрали Даррал Уиллис и Александр Щербенёв.
В составе «Енисея» 19 очков набрал Владислав Трушкин. 14 баллов на счету Джеймса Томпсона.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 9 декабря в Самаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты местной «Самары». «Енисей» в следующем туре сыграет в Красноярске с УНИКСом. Встреча состоится 7 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
03 декабря 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
75 : 71
Енисей
Красноярск, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 6, Мартюк - 6, Узинский - 5, Щербенев - 5, Елатонцев - 4, Уиллис - 4, Квитковских - 3, Емченко - 2, Паунич - 2, Сорокин, Сычков
Енисей: Трушкин - 9, Томпсон - 7, Гудумак - 5, Коулмен - 5, Бабушкин - 3, Герасимов - 3, Мотовилов - 2, Балашов, Белянков, Викторов, Загретдинов, Сонько
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