«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 14 очков. 12 баллов на счету Андрея Мартюка. По 11 баллов набрали Даррал Уиллис и Александр Щербенёв.



В составе «Енисея» 19 очков набрал Владислав Трушкин. 14 баллов на счету Джеймса Томпсона.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 9 декабря в Самаре. Соперниками краснодарского клуба будут баскетболисты местной «Самары». «Енисей» в следующем туре сыграет в Красноярске с УНИКСом. Встреча состоится 7 декабря.