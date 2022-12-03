Леброн прокомментировал 44 очка Энтони Дэвиса в матче с «Милуоки»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздный американец Леброн Джеймс прокомментировал выступление одноклубника Энтони Дэвиса в матче с «Милуоки Бакс», который состоялся сегодня, 3 декабря.

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 133:129, а Дэвис стал самым результативным игроком матча, набрав 44 очка, сделав 10 подборов и отдав четыре передачи.

«Мы понимаем нашу работу – по максимуму вовлекать Эй Ди в каждой игре. А его работа – оставаться настойчивым. У него это получается, и нам это нравится», – сказал Леброн на пресс-конференции после матча.

Свой следующий матч «Лейкерс» проведут 5 декабря, на выезде они встретятся с «Вашингтон Уизардс».

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