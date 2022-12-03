Главный тренер «Енисея»: мы в лидерах Единой лиги ВТБ по потерям

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (71:75).



«Во-первых, поздравляю «Локо». Но также поздравляю и своих игроков – мы здорово старались и сражались. Я доволен тем, как наша команда действовала в защите на всём протяжении матча. «Локо» играет в очень быстрый и интенсивный баскетбол. Я доволен тем, что мы не дали набрать им много очков и навязали плотную борьбу. Но опять в концовке сыграло качество Джейлена Бэрфорда. И наши потери тоже предопределили исход игры. Точно не знаю, но подозреваю, что мы в лидерах лиги по потерям. Это происходит у нас на протяжении всего сезона. Мы знаем об этом, тренируемся, чтобы снизить их количество, но, как видим, в данный момент нам ещё работать и работать над аспектом игры. С таким количеством потерь выиграть тяжело.

Почему не играл Анджело Уорнер? Он заболел сразу после игры с «Астаной», в понедельник у него поднялась температура, ни о каких тренировках и речи быть не могло. Надеюсь, он выздоровеет к нашему возвращению», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.