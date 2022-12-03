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Дрэймонд Грин назвал четырёх величайших игроков в истории «Уорриорз»

Дрэймонд Грин назвал четырёх величайших игроков в истории «Уорриорз»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин назвал, по его мнению, четырёх величайших баскетболистов в истории клуба.

«Стефен Карри, Крис Маллин, Клэй Томпсон и Андре Игуодала», – сказал Грин в интервью YouTube-каналу SeeHendo.

В своём последнем матче регулярного чемпионата, состоявшемся сегодня, 3 декабря, «Уорриорз» обыграли со счётом 119:111 «Чикаго Буллз». Самым результативным игроком встречи стал Джордан Пул, набравший 30 очков. Свой следующий матч «Голден Стэйт» проведёт завтра, 4 декабря, и примет на домашней площадке «Хьюстон Рокетс».

Ранее в интервью Карри оценил выступление Грина в матче с «Чикаго».

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