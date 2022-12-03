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Генменеджер «Далласа» признал, что у новобранца команды Уокера есть проблемы с коленом

Генменеджер «Далласа» признал, что у новобранца команды Уокера есть проблемы с коленом
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Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон признался, что у новобранца команды Кембы Уокера есть проблемы с коленом.

«С его коленом не всё в порядке. Но он восстановился и сейчас находится в лучшей форме за последние два сезона. Посмотрим, как долго это продлится. Он сражается с травмами не первый год, но это не значит, что он не сможет играть», — приводит слова Харрисона SB Nation.

Напомним, в октябре Уокер был отчислен из «Детройт Пистонс». В прошлом сезоне Уокер выступал в составе «Нью-Йорк Никс». Он отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, делал 3,0 подбора и 3,5 передачи.

«Даллас» подписал с Кембой Уокером негарантированный контракт на один сезон.

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