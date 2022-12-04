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Защитник УНИКСа Жбанов: мы проанализировали ошибки первого матча с ЦСКА

Защитник УНИКСа Жбанов: мы проанализировали ошибки первого матча с ЦСКА
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Защитник УНИКСа Георгий Жбанов поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Впереди один из главных матчей регулярного сезона – с нашим недавним обидчиком, ЦСКА. Мы проанализировали ошибки проигранного матча в Москве и готовимся взять реванш на паркете «Баскет-холла». Ожидаем аншлага на трибунах родной арены и постараемся порадовать болельщиков победой», — приводит слова Жбанова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч УНИКС — ЦСКА состоится завтра, 4 декабря. Начало противостояния — в 14:30 мск.

ЦСКА после 13 матчей идёт без поражений и возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. УНИКС находится на второй позиции, у команды 12 побед и одно поражение. Единственное поражение УНИКС потерпел именно от ЦСКА.

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