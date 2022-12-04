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24 очка Сабониса помогли «Сакраменто» одолеть «Клипперс»

24 очка Сабониса помогли «Сакраменто» одолеть «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 123:96.

Самым результативным игроком у «Клипперс» стал американский защитник Брэндон Бостон, набравший 18 очков, три подбора и две передачи. Также стоит отметить хорватского центрового Ивица Зубаца, который набрал 13 очков, 15 подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету 24 очка, пять подборов и шесть передач. Также стоит отметить 13-го номера американца Кигана Мюррея, который набрал 23 очка, семь подборов и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Бостон - 18, Зубац - 13, Мэнн - 13, Уолл - 12, Престон - 9, Ковингтон - 7, Джексон - 6, Моррис - 6, Браун - 5, Диабате - 4, Коффи - 3, Батюм, Джордж, Кеннард, Леонард, Пауэлл
Сакраменто Кингз: Сабонис - 24, Мюррэй - 23, Фокс - 14, Монк - 13, Хаертер - 12, Барнс - 10, Мету - 10, Окпала - 6, Митчелл - 4, Деллаведова - 3, Дэвис - 2, Лень - 2, Кета, Лайлз, Монеке, Холмс, Эллис
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