24 очка Сабониса помогли «Сакраменто» одолеть «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 123:96.



Самым результативным игроком у «Клипперс» стал американский защитник Брэндон Бостон, набравший 18 очков, три подбора и две передачи. Также стоит отметить хорватского центрового Ивица Зубаца, который набрал 13 очков, 15 подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету 24 очка, пять подборов и шесть передач. Также стоит отметить 13-го номера американца Кигана Мюррея, который набрал 23 очка, семь подборов и одну передачу.