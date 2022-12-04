Результаты всех матчей НБА 4 декабря, турнирная таблица

4 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 6 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Клипперс» – «Сакраменто Кингз» – 96:123.



«Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс» – 96:105.



«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 128:135.



«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик» – 121:108.



«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 120:101.



«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:116.

В третьем матче игрового дня стал самым результативным стал канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, 1 подбор и 6 передач. В составе хозяев самым результативным стал Д'Анджело Расселл (27 очков, 3 подбора и 6 передач).