Дрэймонд Грин обошёл Майкла Джордана в списке лучших снайперов из-за дуги
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обошёл легендарного баскетболиста Майкла Джордана в рейтинге лучших снайперов по трёхочковым броскам за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В матче с «Хьюстон Рокетс» (120:101), который состоялся сегодня, 4 декабря, Грин провёл на площадке чуть более 30 минут, за которые успел набрать только три очка, реализовав бросок из-за дуги. Теперь на его счету 582 точных трёхочковых, что на единицу больше, чем у Джордана (581).
Самым результативным игроком этой встречи стал Эндрю Уиггинс, набравший 36 очков. Свой следующий матч «Голден Стэйт» проведёт 6 декабря и примет на домашней площадке «Индиану Пэйсерс».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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