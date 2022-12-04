Наставник «Уорриорз» восторженно описал реализацию Эндрю Уиггинса

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высоко оценил игру форварда Эндрю Уиггинса в матче с «Хьюстон Рокетс» (120:101), который состоялся сегодня, 4 декабря.
Уиггинс с 36 очками стал самым результативным игроком встречи, реализовав при этом восемь из 10 бросков из-за дуги.
«Его точность была потрясающей. Мне казалось, что в последних двух или трёх матчах я не очень хорошо использовал его в игре. В нападении он иногда остаётся забытым, когда мы действуем на высокой скорости и совершаем быстрые броски. Но он очень классный форвард. Сегодня мы приложили больше усилий, чтобы чаще его обеспечивать мячом. Более того, он действовал сегодня довольно агрессивно», — приводит слова Керра NBC Sports.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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