«Битва за первое место». Райкович — о матче ЦСКА с УНИКСом

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«Команда в хорошем настроении. Мы готовимся к игре, которая очень важна для обеих команд. Это битва за первое место, поэтому завтра будет интересная игра для болельщиков по всей России и особенно для тех, кто будет здесь, на арене. Соперники вернули в строй Мэйкона и Брауна, так что у них будет практически полный состав.

Они также будут играть перед своими болельщиками, поэтому мы ожидаем, что они будут более агрессивными и жёсткими. Мы к этому готовимся, и, надеюсь, мы будем такими же агрессивными и жёсткими, и это поможет нам взять победу», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Матч УНИКС — ЦСКА состоится сегодня, 4 декабря. Начало противостояния — в 14:30 мск. Армейцы единолично возглавляют турнирную таблицу с рекордом 13-0. Казанский клуб располагается на второй строчке, имея в активе 12 побед при одном поражении.