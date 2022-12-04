Фанат, из-за которого оштрафовали Грина, готов отдать $ 25 тыс. на благотворительность

Алихан Рехматулла, фанат, который вызвал гнев Дрэймонда Грина в одном из матчей НБА, заявил о готовности выплатить вместо игрока штраф в размере $ 25 тыс. в пользу одной из благотворительных организаций, которую выберет баскетболист.
«Дрэймонд Грин, я тот парень, на которого вы кричали. Так не должно быть, ведь мы просто развлекались. Я отправлю $ 25 тыс. в благотворительный фонд, который вы выберете, или в NBA Cares. Позвоните мне», – написал Рехматулла в социальных сетях.
«Это крутой жест, такое не часто встретишь», — отреагировал Грин.
Напомним, инцидент случился в матче «воинов» с «Даллас Маверикс» (113:116), который состоялся 30 ноября. За 11:20 до конца четвёртой четверти во время исполнения штрафного броска игроком «Далласа» Грин в резкой форме призвал болельщика замолчать и не пытаться его провоцировать, за что впоследствии был оштрафован на $ 25 тыс.
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