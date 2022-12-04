Наставник «Нетс»: нагрузка на Дюранта крайне высока, но мы не можем дать ему отдых

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон признался, что лидер команды Кевин Дюрант провёл на паркете достаточно большое количество минут и испытывает сейчас серьёзную нагрузку, однако не может позволить дать ему отдохнуть из-за проблем с ротацией.

«Мы определим время, когда позволим ему отдохнуть, и, возможно, освободим Кевина от предматчевых тренировок. Будем действовать стратегически. Но в идеале, он не должен играть такое количество минут на старте сезона», — приводит слова Вона New York Post.

Кевин Дюрант и Ройс О'Нил — единственные игроки «Бруклина», которые приняли участие во всех 24 матчах со старта сезона. Дюрант проводит на паркете 36 минут и 45 секунд, набирая в среднем за игру 29 очков.

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