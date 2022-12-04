Руди Гобер был удалён с площадки за намеренную подножку против соперника

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер был удалён с паркета в первой половине матча с «Оклахома-Сити Тандер» (128:135) после того, как намеренно поставил подножку форварду Кенрику Уильямсу.

За 9:22 до конца второй четверти Гобер сфолил на Уильямсе, который пытался в проходе сделать бросок от щита, в результате чего Кенрик упал на паркет. Центровой «волков» споткнулся об Уильямса и, находясь на полу, поставил ему подножку, когда форвард «Тандер» попытался подняться.



После этого завязалась небольшая потасовка, после которой Гобер получил неспортивный фол и был удалён с площадки. Уильямс отделался техническим фолом.

Гобер в этом матче успел набрать шесть очков и сделать четыре подбора.

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