Стив Керр рассказал о самой большой проблеме в игре «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал самую большую проблему, которая сопровождает команду в последних матчах. По мнению наставника, игроки часто теряют концентрацию в различных отрезках матча.
В матче с «Хьстон Рокетс» (120:101) за 7:37 до конца второй четверти «Уорриорз» вели с преимуществом в 25 очков (52:27), однако в следующие четыре минуты соперник сделал рывок 18:3 и сократил отставание до 10 очков (55:45).
«В середине второй четверти у нас не было ни одной потери, мы сделали около 16 точных передач, хорошо защищались, выигрывали подбор, в общем, делали всё правильно, но потом просто потеряли концентрацию. И наша главная задача сейчас — быть сосредоточенными на протяжении всего матча, чтобы не было таких ситуаций, когда мы упускаем хорошее преимущество. Сегодня мы вновь столкнулись с этой проблемой. Нам предстоит над этим работать», — приводит слова Керра NBC Sports.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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