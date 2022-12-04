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Расселл Уэстбрук высказался о жаркой перепалке с фанатом

Расселл Уэстбрук высказался о жаркой перепалке с фанатом
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал инцидент, который произошёл с ним во время матча с «Милуоки Бакс» (133:129).

В конце первой четверти, когда «озёрники» вели со счётом 33:31, Уэстбрук в углу площадки начал перепалку с одним из фанатом. Баскетболист заявил, что болельщик своими выкриками и провокациями перешёл черту.

«Не хотелось бы об этом много говорить. Я разберусь с лигой. Фанаты должны проявлять уважение к игре. Да, иногда они что-то говорят во время матча. Я не против того, что люди приходят на игру, кричат и делают какие-то другие вещи, но есть определённая грань, которую нельзя переступать. В этот раз её переступили. Я разберусь с этим и буду двигаться дальше», — приводит слова Уэстбрука Fadeaway World.

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