ЦСКА обновил рекорд по количеству побед на старте сезона

Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и обновил клубный рекорд по количеству побед на старте сезона. Для армейцев это 14-я победа кряду. Москвичи ни разу не проиграли и единоличного возглавляют турнирную таблицу.

Встреча между ЦСКА и УНИКСом состоялась сегодня, 4 декабря, на арене «Баскет Холл» в Казани. Команды не выявили сильнейшего по итогам основного времени, а в овертайме лучшими оказались гости. Общий счёт матча — 95:93 (23:27, 23:20, 17:22, 21:15, 11:9 ОТ).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 25 очков. 22 очка записал на свой счёт Каспер Уэйр. В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал Дэрил Мэйкон (22 очка), у Ненада Димитриевича — 19 баллов.



ЦСКА и УНИКС уже встречались в этом сезоне Единой лиги ВТБ 10 ноября — армейцы оказались сильнее своего соперника со счётом 92:79.