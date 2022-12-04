Мэджик Джонсон отреагировал на то, что Леброн обошёл его в списке лучших ассистентов НБА

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон высказался по поводу того, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл его в списке лучших ассистентов за всю историю НБА.

«Поздравляю Леброна Джеймса, одного из лучших игроков в истории, с тем, что он обогнал меня и стал шестым за все время в списке результативных передач НБА! Влияние, которое ты оказываешь на баскетбол, сохранится на многие поколения», — написал Джонсон в социальных сетях.

В матче с «Милуоки Бакс» (133:129) Леброн отдал 11 результативных передач. Теперь на его счету 10 142 ассиста в лиге. Это на один больше, чем у пятикратного чемпиона НБА, легендарного баскетболиста Мэджика Джонсона (10141).



До пятёрки лучших, которую замыкает Марк Джексон, Леброну осталось сделать 192 передачи. Рейтинг единолично возглавляет экс-разыгрывающий «Юты Джаз» Джон Стоктон, у которого 15 806 результативных передач.

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