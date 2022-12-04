Леброн: мы — команда, которая поднимается после падения

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный американец Леброн Джеймс после победы в матче с «Милуоки Бакс» (133:129) высказался по поводу своей команды.
«Нас ждёт долгий путь. Это только начало — хорошее начало. Нам нужна была эта победа, и мы играли именно так, как должны. Мы — команда, которая поднимается после падения. Хотим продолжать становиться лучше», — приводит слова Леброна Fadeaway World.
Свой следующий матч «Лейкерс» проведут 5 декабря — на выезде с «Вашингтон Уизардс».
Ранее легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон высказался по поводу того, что Леброн Джеймс обошёл его в списке лучших ассистентов за всю историю НБА.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за телом:
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