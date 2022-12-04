Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн: мы — команда, которая поднимается после падения

Леброн: мы — команда, которая поднимается после падения
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», звёздный американец Леброн Джеймс после победы в матче с «Милуоки Бакс» (133:129) высказался по поводу своей команды.

«Нас ждёт долгий путь. Это только начало — хорошее начало. Нам нужна была эта победа, и мы играли именно так, как должны. Мы — команда, которая поднимается после падения. Хотим продолжать становиться лучше», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Свой следующий матч «Лейкерс» проведут 5 декабря — на выезде с «Вашингтон Уизардс».

Ранее легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон высказался по поводу того, что Леброн Джеймс обошёл его в списке лучших ассистентов за всю историю НБА.

Новость по теме
Мэджик Джонсон отреагировал на то, что Леброн обошёл его в списке лучших ассистентов НБА

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за телом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022