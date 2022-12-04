Паскуаль высказался по поводу победы в матче с «Астаной»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (88:66).

«Я хочу поздравить наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Спасибо руководству клуба за организацию данного матча в Академии баскетбола «Зенит». Я знаю, что это было непросто. Если же говорить про игру, то мы контролировали ход встречи начиная со второй четверти. Нельзя сказать, что мы играли отлично, но вместе с тем и нельзя сказать, что мы плохо выступали. Сейчас мы просто должны готовиться к следующему матчу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч санкт-петербургская команда также проведёт дома. 8 декабря «Зенит» примет «Парму-Пари». «Астана» на выезде встретится с МБА.