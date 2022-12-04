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«Ослабленный состав, 23 потери». Киселёв назвал причины поражения в матче с «Зенитом»

«Ослабленный состав, 23 потери». Киселёв назвал причины поражения в матче с «Зенитом»
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Главный тренер »Астаны» Олег Киселёв высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с »Зенитом» (66:88).

«У нас был ослаблен состав сегодня, не приехали четверо основных игроков. Сегодня мы неплохо смотрелись в игре на протяжении трех четвертей, но была провальная вторая десятиминутка. Ну и 23 потери, конечно», — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Майкл Майерс из «Астаны», который записал на свой счёт 17 очков. В составе «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Томас Эртель — 16 очков.

Следующий матч санкт-петербургская команда также проведёт дома. 8 декабря «Зенит» примет «Парму-Пари». «Астана» на выезде встретится с МБА.

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