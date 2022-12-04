Джонсон рассказал, в каком случае Дэвис сможет побороться за награду MVP

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может побороться за награду MVP, если не получит травму и будет держать высокий уровень игры.

«Если Энтони Дэвис продолжит играть так же, как в последних восьми матчах, набирая в среднем 32 очка и 15 подборов, и избежит травм, я не сомневаюсь, что к концу сезона он будет претендовать на награду MVP», — приводит слова Джонсона Fadeaway World.

Мэджик Джонсон начинал профессиональную карьеру в «Лейкерс». За этот клуб он выступал с 1979 по 1991 год, а также в сезоне-1996. Больше в НБА он нигде не играл.

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