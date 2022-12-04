Гомельский подробно разобрал слабые стороны «Панатинаикоса»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу греческой команды «Панатинаикос».

«С моей точки зрения, в составе «Панатинаикоса» есть чувствительные дыры. На задней линии есть Григонис (травма), но нет второго стабильного снайпера, который бы растягивал защиту. Нет лёгкого форварда со стабильным дальним броском, кроме Понитки. Бэйкон по амплуа всё-таки ближе к мощному форварду, а Деррик Уильямс не отличается стабильностью. Центровых только двое — Папаянис и Гудайтис. Вот и получается, что при всех здоровых игроках «Панатинаикос» — соискатель места в плей-офф, а при потерях (как сейчас — нет обоих литовцев) — весьма средняя команда. У тренера Деяна Радоньича нет опыта работы на столь высоком уровне. Он становится лучше, его прогресс очевиден, но в сложных концовках Радоньич пока «плавает» и не может быстро помочь команде. Я не думаю, что в текущем сезоне «Панатинаикос» сможет добраться до восьмого места», — написал Гомельский на своём сайте.