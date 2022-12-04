«Никакого высокомерия». Сотрудник «Голден Стэйт» назвал главное отличие Стефена Карри

Помощник главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Кенни Эткинсон высказался по поводу лидера команды, Стефена Карри.
«Стеф — замечательный игрок. Мне, как и всей команде, выпала честь быть рядом с ним каждый день. Мы все знаем его подход к игре, знаем, какой он замечательный человек. У него полный комплект умений. Я был рядом с Трэйси Макгрэйди, Кармело Энтони, был рядом со многими великими игроками, но этот парень — особенный.
Он безумно вежливый. У него доброе сердце, и не имеет значения, какая у тебя роль в команде — он одинаково поговорит с кем угодно, никакого высокомерия вы не увидите. Мне трудно понять, как игрок может одновременно быть таким великим и таким скромным. У него нет раздутого эго, как у некоторых игроков», — приводит слова Эткинсона Fadeaway World.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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