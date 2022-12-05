Результаты всех матчей НБА 5 декабря, турнирная таблица

5 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Сан-Антонио Спёрс» – «Финикс Санз» – 92:103

«Сакраменто Кингз» – «Чикаго Буллз» – 110:101

«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» – 92:81

«Детройт Пистонс» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:122

«Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 119:130

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Индиана Пэйсерс» – 116:100



Самым полезным игроком в самой результативной встрече в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач. Ещё 29 очков на свой счёт в составе «озёрников» записал Леброн Джеймс. 20 баллов на счету Лонни Уокера. Разыгрывающий калифорнийской команды Расселл Уэстбрук набрал шесть очков и отдал 15 результативных передач.