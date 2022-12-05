Результаты всех матчей НБА 5 декабря, турнирная таблица

5 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Финикс Санз» – 92:103
«Сакраменто Кингз» – «Чикаго Буллз» – 110:101
«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» – 92:81
«Детройт Пистонс» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:122
«Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 119:130
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Индиана Пэйсерс» – 116:100
Самым полезным игроком в самой результативной встрече в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 55 очков и 17 передач. Ещё 29 очков на свой счёт в составе «озёрников» записал Леброн Джеймс. 20 баллов на счету Лонни Уокера. Разыгрывающий калифорнийской команды Расселл Уэстбрук набрал шесть очков и отдал 15 результативных передач.
- 5 декабря 2022
-
08:05
-
07:28
-
05:01
-
02:38
- 4 декабря 2022
-
23:32
-
23:22
-
22:57
-
21:40
-
20:03
-
20:00
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:52
-
17:38
-
16:58
-
16:46
-
16:26
-
15:49
-
15:28
-
15:13
-
13:34
-
13:00
-
12:43
-
12:04
-
11:46
-
11:12
-
10:58
-
10:33
-
10:19
-
09:30
-
09:13
-
07:46
-
06:47
-
02:37